Насыщенная программа: где в Москве можно встретить День Победы рядом с домом

Мероприятия в честь 9 Мая пройдут во всех административных округах Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мероприятия в честь 9 Мая будут проходить во всех административных округах Москвы. В частности, в праздничной программе будут задействованы 28 городских парков. О том, где можно отметить День Победы недалеко от дома, сообщили на портале mos.ru.

Гостей ждут концерты, танцы под звуки духового оркестра, мастер-классы, спортивные занятия, театрализованные представления, а также фильмы о героях и прогулки по весенней столице.

«Посетить события можно с семьей или с друзьями. Мероприятия пройдут во всех административных округах столицы. День Победы дарит возможность выразить благодарность ветеранам и почтить память тех, кто ценой жизни защищал Родину», — говорится в материале.

Например, большую программу подготовил Музей Победы на Поклонной горе. Праздничный день там начнется в 10:00 с прямой трансляции парада на Красной площади в кинозалах «Рокоссовский» и «Василевский».

Также 9 Мая можно отметить в 28 столичных парках. Так, в Парке Горького состоятся ежегодные встречи ветеранов, которые пройдут в розарии, садовой комнате «Партизанка» и на лужайке у площадки «Рестопаркинг». В музее-заповеднике «Коломенское», усадьбе Воронцово, а также парках «Сокольники», 50-летия Октября, саду имени Н. Э. Баумана и ландшафтном парке «Митино» пройдут концерты.

В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет выставка «Победное ревю», а также выступит оркестр «Победа». В Лефортовском парке перед зрителями выступят ансамбли песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» и «Московская казачья вольница».

В парке «Ходынское поле» проведут спортивно-патриотические занятия, где участники преодолеют полосу препятствий, соберут рюкзак и научатся ориентироваться на местности. В Бирюлевском дендропарке пройдет театрализованная интерактивная программа мастерской исторического танца Entrée.

В детском парке «Фили» для юных гостей проведут творческие мастер-классы. Кинопарк «Москино» развернет перед посетителями сцены из жизни послевоенного города в мае 1945 года. Москвичи также могут отметить этот праздник в библиотеках и культурных центрах — бесплатно и без предварительной регистрации.

Кроме того, для горожан и гостей столицы будут работать маршруты в туристическом сервисе Russpass, посвященные Дню Победы. Они проходят по центральным улицам и площадям и включают в себя районные парки, музеи и знаковые мемориалы. Во время путешествия можно включить аудиогид, который подробно расскажет историю различных мест столицы.

