Правила сортировки вещей: как разгрузить гардероб к летнему сезону
Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul
Смена времен года требует особого подхода к хранению одежды, позволяющего освободить пространство без необходимости выкидывать любимые наряды.
Для эффективной разгрузки гардероба специалисты рекомендуют своевременно упаковывать объемную верхнюю одежду, тяжелые трикотажные изделия и зимнюю обувь. Об этом сообщило Daily Mail.
Эксперт по хранению вещей Натали Принс рассказала, что правильная подготовка к летнему сезону начинается с тщательной ревизии. Перед тем как убрать вещи на хранение, необходимо избавиться от поврежденных, немодных или неподходящих по размеру предметов.
Полезным методом станет «обратное развешивание». Если вешалка к концу сезона осталась повернута в исходную сторону, значит, вещь ни разу не надевали и она лишь занимает место.
Важнейшим этапом является гигиеническая подготовка. Вещи должны быть идеально чистыми и полностью сухими, так как остаточная влага в закрытых контейнерах провоцирует появление затхлого запаха и плесени.
Особое внимание стоит уделить деликатным материалам, таким как шелк, кашемир или атлас. Их следует держать отдельно от аксессуаров с острыми деталями, способных оставить зацепки.
Трикотаж эксперт посоветовала только складывать, поскольку на плечиках он необратимо растягивается. Для защиты от насекомых рекомендуется использовать натуральные ингредиенты — лаванду или лавровый лист, которые служат отличной альтернативой химическим средствам.
Для экономии места отлично подходят вакуумные пакеты, сжимающие пуховики и свитеры до минимальных размеров. Однако не стоит оставлять одежду в сжатом состоянии дольше полугода. Это может привести к деформации волокон и появлению трудновыводимых заломов.
Если вещи убираются в непрозрачные коробки, Принс советует прикреплять к ним фотографии содержимого для быстрого поиска в будущем.
Владельцам деревянной мебели также напоминают о необходимости использования специальных вкладышей для ящиков, чтобы грубая поверхность древесины не повредила тонкие ткани при хранении.
