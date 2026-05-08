Жил в гамаке: российского шеф-повара нашли в джунглях Камбоджи

Фото: www.globallookpress.com/Siepmann

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Известный кулинар внезапно исчез из соцсетей после путешествия вдоль побережья.

В Камбодже местные жители обнаружили россиянина, который несколько недель жил в джунглях в крайне истощенном состоянии. Как сообщило издание KP.RU, им оказался 38-летний шеф-повар Алексей Коротеев, ранее работавший в Омске.

Россиянин попросил помощи у жителей ближайшего населенного пункта. Люди заметили, что мужчина выглядит изможденным, после чего вызвали полицию и медиков. Позже Алексея доставили в больницу.

Коротеев родился в Барнауле, однако долгое время жил в Омске. Он работал шеф-поваром и состоял в Национальной гильдии шеф-поваров Омска. Судя по его соцсетям, кулинария была главным делом его жизни: мужчина регулярно публиковал фотографии приготовленных блюд — от морепродуктов и десертов до традиционной русской кухни.

Позже Алексей отправился в путешествие по Камбодже. Первое время россиянин активно делился кадрами природы, пляжей и местных пейзажей, однако в начале марта почти перестал выходить на связь.

Незадолго до исчезновения Коротеев показывал подписчикам свое временное жилье — гамак и небольшой шалаш среди джунглей. Предположительно, именно там его позднее и нашли местные жители.

Мужчина собирался обратиться за помощью в российское посольство. Что именно заставило его поселиться в джунглях и довести себя до такого состояния, пока неизвестно.

Информации о текущем состоянии россиянина немного. Известно лишь, что после госпитализации он уже заходил в соцсети, однако на связь с журналистами пока не выходит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.