Хирург перепутал органы на операции: пациент умер от кровопотери

В США хирург перепутал органы во время операции и пациент умер от кровопотери

Врач уверял семью, что во время вмешательства произошла «аномалия», но правда вскрылась позже.

Во Флориде хирургу Томасу Шакновскому предъявили обвинение после смерти 70-летнего пациента, которому во время операции удалили не тот орган. Как сообщило издание NBC News, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Пожилой американец Уильям Брайан оказался в больнице во время туристической поездки. Мужчина жаловался на сильные боли в животе, а медики после обследования обнаружили проблему с селезенкой и рекомендовали срочное хирургическое вмешательство.

Во время лапароскопической операции врач допустил роковую ошибку: вместо селезенки он удалил пациенту печень. Это привело к массивной кровопотере, спасти мужчину не удалось. Позже сам хирург объяснил случившееся сильным волнением.

После смерти пациента врач попытался убедить вдову, что селезенка якобы увеличилась и сместилась в другую часть тела, из-за чего возникли сложности во время операции.

Теперь Шакновского обвиняют в непредумышленном убийстве второй степени. Медицинской лицензии он уже лишился. Также выяснилось, что ранее хирург фигурировал в другом деле о смерти 70-летней пациентки, однако тогда конфликт удалось урегулировать денежной компенсацией.

