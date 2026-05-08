Начали экономить: принц Гарри растратил миллионы из наследства принцессы Дианы

Инсайдеры утверждают, что герцогу пришлось резко сократить привычные расходы.

Принц Гарри потратил значительную часть многомиллионного наследства, доставшегося ему от принцессы Дианы, королевы Елизаветы II и ее матери, королевы Елизаветы Боуз-Лайон. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на королевского эксперта Дэна Уэйкфорда и несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как утверждают собеседники издания, финансовое положение младшего сына Карла III уже не выглядит таким стабильным, как раньше. По информации инсайдеров, Гарри и Меган Маркл пришлось пересмотреть уровень расходов и начать экономить.

«Принц Гарри получил сокрушительный удар, поскольку большая часть многомиллионного наследства была потрачена», — говорится в публикации.

По данным источников, супруги сократили количество сотрудников, работающих в их доме в Калифорнии. Если раньше у пары было около 16 человек персонала, то теперь осталось только пять работников.

Кроме того, приближенные к семье люди утверждают, что Меган Маркл особенно внимательно относится к денежным вопросам и старается действовать максимально осторожно, когда речь идет о финансах.

На фоне разговоров о возможных денежных трудностях западные таблоиды все чаще пишут о снижении популярности пары в США. Ранее издание Page Six сообщало, что жители элитного района Монтесито начали избегать Гарри и Меган, поскольку те якобы не стали полноценной частью местного сообщества, несмотря на свои заявления после переезда.

Тем временем сама Меган продолжает развивать собственный лайфстайл-бренд As Ever. В апреле герцогиня представила новую линейку ароматических свечей, названных в честь детей пары.

