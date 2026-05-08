На Украине в Чернобыле и Припяти переименовали улицы и другие топонимы, названия которых связаны с советским периодом. Соответствующее распоряжение издала Киевская областная администрация, о чем сообщило украинское издание Страна.ua.

По данным издания, изменения затронули 82 топонима. Среди них улица Дружбы Народов в Припяти, которая получила новое название улица Соборности Украины, а улицу Кирова в Чернобыле переименовали в улицу Лесопарковую.

В публикации также уточнили, что Чернобыль и Припять фактически остаются практически безлюдными. Эти населенные пункты находятся в зоне отчуждения, где до сих пор действует запрет на постоянное проживание из-за последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Переименование улиц и демонтаж памятников, связанных с советской историей, начались на Украине после принятия закона о декоммунизации в 2015 году. В последние годы этот процесс также затрагивает объекты и названия, которые украинские власти связывают с Россией.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что власти киевского режима на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

