«Не помню это»: мужчина украл десять тысяч книг и теперь отрицает вину

Tokyo Reporter: мужчина украл десять тысяч книг и теперь отрицает вину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его задержали, когда он повторно зашел в уже обворованный магазин.

Полиция Токио задержала гражданина Южной Кореи из-за кражи десяти тысяч книг. Об этом сообщило Tokyo Reporter.

По данным следствия, несмотря на наличие доказательств, задержанный полностью отрицает свою вину. В ходе допроса подозреваемый заявил правоохранителям, что не помнит этого.

Расследование инцидента началось после того, как к стражам порядка обратился сотрудник книжного магазина. Бдительный работник сообщил, что в зал вошел человек, которому ранее уже был занесен в черный список из-за систематических краж.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения подтвердил причастность корейца к хищению. Полиция полагает, что мужчина превратил воровство в прибыльный бизнес.

По предварительным оценкам, с 2019 года он мог похитить более десяти тысяч книг, суммарная стоимость которых превышает шесть миллионов иен (около 2,8 миллиона рублей). Присвоенное имущество злоумышленник впоследствии перепродавал.

Сейчас подозреваемый уже находится под стражей. Правоохранительные органы продолжают собирать доказательную базу, чтобы установить масштаб деятельности серийного похитителя.

Специалисты изучают каналы сбыта украденных книг и проверяют причастность мужчины к другим эпизодам шоплифтинга в столичных магазинах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.