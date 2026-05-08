Вкусно и полезно: как приготовить овощные чипсы дома

Натуральной хрустящей закуской можно заменить жирные и соленые картофельные снеки из магазина.

Если вы любите чипсы, но картофельные снеки из магазина пугают вас избытком соли, масла и вредных добавок в составе, их можно заменить на домашние овощные закуски. О преимуществах такого угощения и о том, как его готовить рассказали 7Дней.ru.

Яркие овощные чипсы намного полезнее — их стоит не жарить, а запекать в духовке. Такая закуска приятно хрустит и насыщает клетчаткой и витаминами. Соль и специи следует добавлять умеренно, чтобы не перебить вкус.

Для приготовления овощных чипсов нужна одна крупная свекла — корнеплод должен быть плотным. После очистки его нужно нарезать на круглые пластинки толщиной 1-2 миллиметра.

Затем берем две сочных и толстых моркови — нарезать их лучше наискосок, чтобы кусочки были овальные. Далее — один цукини среднего размера. Этот овощ насыщен влагой и требует более продолжительной сушки.

Получившиеся куски нужно приправить оливковым или кокосовым маслом, добавить морскую соль и черный перец. Выпекать при температуре 130–140 градусов по 15 минут с каждой стороны.

