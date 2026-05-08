Больше не кормит: 49-летний сын Шер пожаловался, что мать перестала его содержать

Фото: www.globallookpress.com/Photo Image Press

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Из-за прекращения выплат мужчина не может платить алименты бывшей жене.

Сын певицы Шер, 49-летний Элайджа Блю Оллман, пожаловался на мать. Он заявил, что из-за своего финансового положения не может платить алименты бывшей жене, поскольку знаменитая родительница перестала его содержать. Об этом сообщило Daily Mail.

Ранее 79-летняя Шер судилась за опеку над сыном. Она утверждала, что он не может распоряжаться деньгами, которые тратит на наркотики. Также мужчина задолжал крупные суммы.

Теперь наследник исполнительницы заявляет, что мать отказывается его содержать. Сын Шер от покойного музыканта Грегга Оллмана подал ходатайство в суд Лос-Анджелеса с требованием пересмотреть размер выплат в пользу его бывшей супруги Марианджелы Кинг.

Адвокаты мужчины подтвердили, что его доходы существенно сократились, так как его мать перестала перечислять ему по десять тысяч долларов (около 750 тысяч рублей) ежемесячно. Эти средства наследник получал в качестве подарка на протяжении длительного времени. Однако с августа 2021 года поток помощи полностью иссяк.

В судебных документах уточняется, что единственным гарантированным доходом Элайджи сейчас являются выплаты из наследства его покойного отца. Эти начисления составляют около десяти тысяч долларов в месяц, что после вычета всех налоговых обязательств превращается в сумму около 6790 долларов (около 500 тысяч рублей).

В связи с этим юристы Оллмана настаивают на значительном снижении алиментов для его экс-супруги — с текущих 6500 до 1651 доллара (около 120 тысяч рублей).

Защита утверждает, что Марианджела Кинг не предпринимала никаких попыток найти работу и стать самостоятельной с момента разрыва отношений в 2021 году, рассчитывая исключительно на деньги мужа.

Конфликт между матерью и сыном обострился после попыток Шер установить над Элайджей временную опеку. Певица выражала серьезную обеспокоенность его состоянием.

«Элайджа не имеет представления о деньгах, не способен управлять своими финансовыми ресурсами и не может противостоять мошенничеству или неправомерному влиянию», — заявляла она в суде.

По версии представителей певицы, мужчина тратит практически все доступные средства на наркотические вещества, дорогие отели и лимузины. Сам Оллман ранее публично признавался в многолетней зависимости от сильных наркотиков, которую он пытался побороть.

Сейчас мужчина проходил лечение в психиатрической клинике, куда попал для восстановления дееспособности после двух арестов в Нью-Гэмпшире. Шер пыталась добиться права на временную опеку, но судья отклонил ходатайство, не найдя для этого достаточно оснований

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.