Малый ракетный корабль «Буря» торжественно приняли в состав ВМФ России

Фото, видео: П/с Балтийского флота РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Судно будет служить в Балтийском флоте.

Торжественный прием в состав Военно-морского флота России малого ракетного корабля «Буря» состоялся в Балтийске. Об этом сообщили в пресс-службе ВМФ.

Судно относится к проекту 22800 «Каракурт», его построили на судостроительном заводе «Пелла». «Буря» будет нести службу в составе Балтийского флота в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители завода «Пелла», военнослужащие и священнослужители. Командир «Бури», капитан третьего ранга Артем Кузичкин поднял над палубой Андреевский флаг.

«Корабль успешно прошел заводские, ходовые, государственные испытания и принят в Военно-морской флот», — подчеркнул Кузичкин.

Моряки «Бури» подготовлены, обучены и готовы к выполнению любых поставленных задач, отметил капитан.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул, что Военно-морской флот России обеспечивает безопасность судоходства.

