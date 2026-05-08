Малый ракетный корабль «Буря» торжественно приняли в состав ВМФ России
Фото, видео: П/с Балтийского флота РФ/ТАСС; 5-tv.ru
Судно будет служить в Балтийском флоте.
Торжественный прием в состав Военно-морского флота России малого ракетного корабля «Буря» состоялся в Балтийске. Об этом сообщили в пресс-службе ВМФ.
Судно относится к проекту 22800 «Каракурт», его построили на судостроительном заводе «Пелла». «Буря» будет нести службу в составе Балтийского флота в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители завода «Пелла», военнослужащие и священнослужители. Командир «Бури», капитан третьего ранга Артем Кузичкин поднял над палубой Андреевский флаг.
«Корабль успешно прошел заводские, ходовые, государственные испытания и принят в Военно-морской флот», — подчеркнул Кузичкин.
Моряки «Бури» подготовлены, обучены и готовы к выполнению любых поставленных задач, отметил капитан.
Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул, что Военно-морской флот России обеспечивает безопасность судоходства.
