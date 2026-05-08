Украина более 1300 раз нарушила объявленное Россией перемирие
Фото: www.globallookpress.com/Kirill Chubotin
Российские войска зеркально реагируют на удары ВСУ.
Вооруженные силы Украины 1365 раз нарушили перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования 81-летия Победы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Украинские боевики нанесли 887 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов.
Также силы противовоздушной обороны РФ с 00:00 8 мая сбили 396 средств поражения, в том числе шесть ракет.
В ответ российские войска наносили ответные удары по огневым позициям вражеских ракетных систем, артиллерийских орудий и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска дронов.
«В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия», — отметили в ведомстве.
Объявленное ранее перемирие действует с 00:00 по московскому времени 8 мая — группировки ВС РФ в зоне спецоперации полностью прекратили боевые действия. ВСУ продолжили атаковать гражданское население. Известно о пострадавших — например, в Липецкой области в результате удара украинского дрона ранен девятилетний ребенок.
