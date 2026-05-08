На юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атаки украинских БПЛА

Вражеский дрон попал в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону.

На юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

«Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России», — сказано в публикации ведомства.

В пресс-службе отметили, что персонал находится в безопасности. В ведомстве также уточнили, что сейчас специалисты проверяют работоспособность всего оборудования. В связи с этим корректируется расписание полетов.

«Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание», — говорится в Telegram-канале Минтранс России.

Из-за атаки украинских беспилотников приостановлена работа аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Геленджике, Грозном, Краснодаре, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Сочи, Ставрополе, Элисте.

Ранее 5-tv.ru писал, что аэропорты Внуково и Домодедово перешли на режим работы по согласованию. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано уточнять статус своих рейсов через онлайн-табло аэропортов.

