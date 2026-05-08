Памятная доска в честь группы «Агата Кристи» появилась в Екатеринбурге

Еще одна точка притяжения туристов появилась в Екатеринбурге. В столице Урала, которую считают колыбелью русского рока, открыли памятную доску в честь легендарной группы «Агата Кристи».

Ее разместили на фасаде здания Института радиоэлектроники и информационных технологий. Знаковое место для рокеров нашей страны. Уникальную экскурсию для студентов и журналистов провел основатель коллектива Вадим Самойлов.

«Чувство глубокой благодарности людям, партнерам, друзьям, руководству УПИ. Здесь много что в УПИ родилось, и в плане культурном — еще и группа „Агата Кристи“. И то, что это повод погордиться, — это хорошо», — сказал основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Агата Кристи» зародилась в стенах университета в 1984 году. Чуть позже появился Свердловский рок-клуб. Площадка объединила единомышленников и дала путевку в жизнь многим культовым группам — «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Чайф», «Смысловые галлюцинации». В этом году Свердловскому рок-клубу исполнилось 40 лет.

