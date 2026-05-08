День Победы и майские праздники изменили график начисления пенсий: когда придут деньги

Отдельную выплату к 9 Мая получат ветераны.

День Победы и майские выходные повлияли на график выплаты пенсий. Если обычная дата выпадает на нерабочий день, деньги придут раньше. Так, за первые майские праздники пенсию перечислили еще в апреле, за вторые — выплату можно ждать сегодня.

Изменения коснулись и следующих выходных. Деньги перечислят накануне. А отдельно, к 9 Мая, ветераны получат единовременную выплату. При этом сумма и точная дата зависят от конкретного региона и способа доставки.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец разъяснила, что граждане России, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию. Эта выплата является формой государственной помощи и не зависит от количества накопленных пенсионных баллов или продолжительности работы.

Основная особенность: социальная пенсия оформляется на пять лет позже, чем обычная страховая. Ее размер фиксирован и не привязан к индивидуальным коэффициентам. После индексации на 6,8% с 1 апреля 2026 года средняя выплата составляет 16 569 рублей.

