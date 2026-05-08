Бобы против гипертонии: какие продукты снижают артериальное давление

Они легко заменят обработанное мясо.

Регулярное употребление бобовых культур и сои способно снизить риск развития высокого кровяного давления почти на 30%. Об этом сообщило Mirror со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале BMJ Nutrition Prevention and Health.

Группа экспертов проанализировала данные 12 различных работ, чтобы определить оптимальную норму потребления продуктов для защиты сосудов.

Выяснилось, что наиболее выраженный профилактический эффект достигается при включении в ежедневное меню около 170 граммов бобовых (фасоль, чечевица, нут) и от 60 до 80 граммов соевых продуктов, таких как тофу или эдамаме.

Согласно результатам научной работы, люди, потреблявшие максимальное количество бобовых и сои, имели на 16% и 19% более низкий риск столкнуться с гипертонией по сравнению с теми, кто практически исключил их из рациона.

«Несколько потенциальных механизмов и компонентов в бобовых и соевых продуктах могут объяснить наблюдаемые преимущества, включая содержание в них минералов, клетчатки и биоактивных соединений. И бобовые, и соя богаты калием и магнием, которые продемонстрировали эффект снижения артериального давления», — отметили авторы исследования.

Диетолог Британского фонда сердца Трейси Паркер подчеркнула, что такие продукты легко заменяют менее полезные варианты, например обработанное мясо, обеспечивая организм растительным белком без лишних насыщенных жиров и соли.

При этом текущее потребление этих культур в Европе остается крайне низким — всего 8–15 граммов в день, что значительно меньше рекомендуемых норм.

Маэва Мэй из Ассоциации инсульта напомнила, что гипертония является причиной почти половины всех случаев инсульта, и простые изменения в диете, наряду с физической активностью и отказом от вредных привычек, могут спасти жизнь.

