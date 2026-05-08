Мужчина разрезал девятилетнюю дочь бензопилой из-за оценок в школе

Злоумышленник пытался замаскировать убийство под несчастный случай.

В индийском штате Махараштра местный житель жестоко убил свою девятилетнюю дочь из-за ее плохой успеваемости. Для расправы он использовал бензопилу. Об этом сообщил NDTV.

Трагедия произошла после того, как мужчина обнаружил, что оценки в школьном табеле подделаны. Как выяснилось в ходе следствия, девочка заняла второе место в рейтинге учебного заведения, в то время как ее сводный брат оказался на первой строчке.

Опасаясь гнева родителей, ученица решила исправить оценки в табеле, чтобы не выглядеть хуже брата. Однако обман быстро раскрылся, что привело отца в ярость.

Мужчина схватил бензопилу и нанес дочери множественные ранения, ставшие для нее смертельными.

После совершения убийства злоумышленник попытался замести следы и избежать ответственности. Он завернул бездыханное тело ребенка в плотную ткань и поджег его. Мужчина рассчитывал на то, что правоохранительные органы примут случившееся за трагическую случайность или бытовой пожар.

Тем не менее обман не удался. Криминалисты провели тщательную экспертизу, результаты которой прямо указали на насильственный характер смерти и причастность отца.

На данный момент мужчина находится под стражей. Вместе с ним была задержана его сожительница, которую подозревают в содействии при попытке уничтожения улик и сокрытии факта преступления.

