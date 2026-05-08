Американские ученые присвоили вспышке хантавируса статус ЧС третьего уровня

Вспышку хантавируса классифицировали в США, как чрезвычайную ситуацию «уровня три». Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Третий уровень — низший в шкале, которую применяет ведомство. Аналитики CDC считают, что риск для населения незначителен, но органы здравоохранения продолжают активно следить за обстановкой. Также работают центры оперативного реагирования.

Специальные службы расследуют последствия вспышки хантавируса, которая произошла на круизном лайнере MV Hondius. Сорок пассажиров ищут по всему миру — каждый день приходят данные о новых инфицированных. Всех, кого эвакуировали с судна, отправляют в высокотехнологичный изолятор на базе военного госпиталя в Мадриде.

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал 5-tv.ru, что симптомы вируса — резкое повышение температуры, сильная головная боль и ломота в мышцах. Возможны также тошнота, боли в животе, рвота и расстройство стула.

