России грозит опасность? Назван главный переносчик хантавирус

Специалист оценил риски распространения штамма Андес в РФ.

Распространение опасного хантавируса Андес на территории России оценивается как крайне маловероятный сценарий. Об этом сообщил вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, ключевым и практически единственным природным резервуаром данного патогена выступает длиннохвостый рисовый хомячок. Этот вид грызунов обитает исключительно в определенных климатических зонах. В России он замечен не был.

Даже в случае точечного заноса инфекции из-за рубежа, отсутствие специфических переносчиков не позволит заболеванию закрепиться и начать массово распространяться среди населения.

Эксперт подчеркнул, что характерные для нашей страны штаммы хантавирусов провоцируют иную патологию — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Основными разносчиками этой болезни являются локальные виды грызунов, обитающие преимущественно в Поволжье и на Урале.

В отличие от азиатских или европейских вариантов, вирус Андес поражает в первую очередь сердечно-сосудистую систему и легкие, вызывая тяжелый кардиопульмональный синдром.

Поводом для беспокойства стала информация от Всемирной организации здравоохранения о вспышке инфекции на борту круизного лайнера, находящегося в Атлантическом океане. На текущий момент официально подтверждено восемь случаев заражения, три из которых закончились летальным исходом.

Диагностика проводилась в специализированных лабораториях Швейцарии и Южно-Африканской Республики. Один из инфицированных пациентов был выявлен уже после возвращения на швейцарскую территорию.

