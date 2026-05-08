В Приморье прибыл праздничный «Поезд Победы»

Жители города смогут увидеть редчайшие экспонаты военной техники времен Великой Отечественной войны.

В преддверии 9 Мая во Владивосток прибыл «Поезд Победы» с экспонатами военной техники времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края в своем официальном Telegram-канале.

«В Приморье прибыл «Поезд Победы», — сказано в публикации.

Уточняется, что в 11:30 по местному времени на территории Владивостокского железнодородного вокзала стартует праздничная программа, посвященная Дню Победы. Так, доступ к бронепоезду ненадолго будет открыт для всех желающих. Для жителей города выступят артисты из различных творческих ансамблей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга прибыл состав времен ВОВ. Доступ к нему также был открыт для всех желающих.

Посетителям рассказали о ключевой роли Октябрьской железной дороги во время войны. Она была главной фронтовой магистралью, через которую шло снабжение, эвакуация жителей и обеспечивалась жизнь Ленинграда во время блокады и после ее прорыва.

