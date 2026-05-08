Российские военнослужащие провели персональный парад для ветерана ВОВ в Самаре

Российские военнослужащие провели парад для ветерана Владислава Бута из Самары

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

В преддверии Дня Победы в Самаре военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) провели персональный парад для участника партизанского движения, авиационного техника, старшего лейтенанта в отставке Владислава Филатовича Бута. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Торжественное мероприятие прошло прямо перед домом ветерана при участии военного оркестра. Под звуки марша и военных песен, включая знаменитую «День Победы», парадный расчет прошел торжественным шагом перед ветераном.

«Это красиво, очень хорошо. Спасибо!» — с благодарностью отметил Владислав Филатович.

Особым моментом стало исполнение по его просьбе песни «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы из кинофильма «Белорусский вокзал». Ветеран с воодушевлением подпевал музыкантам.

Военнослужащие поздравили Владислава Филатовича с годовщиной Победы и выразили глубокую признательность за его вклад в защиту Отечества.

«Папе — 95, маме — 94. Она за ним по всем гарнизонам прошла, по всем военным городкам», — с гордостью рассказала дочь ветерана Наталья Сазонова.

В годы войны Владислав Бут сражался в партизанском отряде на оккупированной территории, ему тогда было 12 лет. После победы он посвятил себя службе в Военно-воздушных силах СССР в качестве техника самолета. За мужество и службу он был награжден орденом Отечественной войны II степени.

