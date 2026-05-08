От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»

В рамках фестиваля «Атлас театральной России» труппа из Владимира привезла в Москву сразу несколько постановок.

Представить свои работы на фестивале «Атлас театральной России» и услышать отзывы московских зрителей — это большая ответственность и высокий престиж. Таким мнением поделился с корреспондентом 5-tv.ru заслуженный работник культуры России, директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин.

«В первую очередь, это большая ответственность для нас и большая честь. Фестиваль огромный, фестиваль, затрагивающий всю страну. И, конечно, престижно принять в нем участие, показать свои работы, услышать отзывы московских зрителей. Для нас это большой и серьезный экзамен», — сказал директор театра.

Каждый месяц театры одного из регионов России имеют возможность выступить на сцене «Мастерской 12» народного артиста РСФСР Никиты Михалкова. В мае свои постановки представил Владимирский академический театр драмы.

В Москве артисты покажут несколько постановок, совершенно разных по тематике и настроению. Так, например, спектакль «Черные доски» режиссера Владимира Кузнецова — это композиция, сотканная из рассказов русского писателя Владимира Солоухина, который однажды увидел процесс реставрации иконы и начал исследовать собственную жизнь.

На сцене переплетается его жизненный путь и очищение души сквозь время: сначала молодость, затем зрелость, а в конце — прозрение.

В июне прошлого года спектакль «Черные доски» был удостоен Российской национальной театральной премии «Золотая маска» как лучший спектакль большой формы.

Мюзикл «Барышня-крестьянка» заслуженного деятеля искусств РФ, режиссера и балетмейстера из Петербурга Сергея Грицая окунет зрителей в атмосферу легкости и радости — то состояние, которое писатель Александр Пушкин изначально закладывал в произведение.

«Это универсальная работа с большой развернутой хореографией, с вокальными, сольными и хоровыми номерами», — отметил Борис Гунин.

Еще одна постановка — моноспектакль «За любовь благодарю» в память и по произведениям Александра Вертинского, которого играет заслуженный работник культуры России, заслуженный артист Эстонской ССР Владимир Лаптев. На сцене прозвучат письма, песни и стихи знаменитого артиста.

Труппа театра активно гастролирует как по России, так и за рубежом. Спектакль «Черные доски» в рамках большого тура в проекте «Золотая маска» показали в Архангельске, Йошкар-Оле, в Воронеже и в Липецке.

«Мы довольно такой гастрольный театр. Мы работаем на разных площадках. <…> Задача артистов — освоить эту площадку, приспособиться к ее размерам. И, конечно, большие проблемы у нашего технического персонала — точно поставить свет, точно выставить звук, микрофоны», — поделился директор Владимирского академического театра драмы Борис Гунин.

За границей показ спектакля также прошел с большим успехом. По словам актера Владимира Лаптева, театр побывал во Франции, Австрии и Израиле.

Труппа театра из Владимира в третий раз приезжает с гастролями в Москву, где каждый раз спектакли проходят с оглушительным успехом и собирают полные залы.

«В какой-то степени мы уже смелые, мы уже в Москве абсолютно как свои», — поделилась заслуженная артистка России, актриса Жанна Хрулева.

