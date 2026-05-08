В деревне Бетково под Петербургом появилась Аллея памяти

Фото, видео: 5-tv.ru

Поселение было практически уничтожено в годы Великой Отечественной войны. Среди тех, кто ушел отсюда на фронт — Герой Советского Союза и участник Парад Победы 1945 года.

Героев Великой Отечественной войны и их подвиг сегодня вспоминают по всей стране. От городов-миллионнников до совсем небольших поселков. Так в деревне под Петербургом, по инициативе местных жителей, появилась Аллея Памяти. На ней таблички с именами односельчан, которые ушли на фронт. Во время фашистской оккупации деревню практически стерли с лица земли. Но после победного мая дома отстроили.

Этой трогательной историей с журналистами поделились зрители Пятого канала. Если вы хотите рассказать о важных событиях, которые происходят рядом — переходите по QR-коду на экране. И вероятно, о вашей истории узнает вся страна.

О тех, кто сейчас сохраняет память о подвиге красноармейцев в ленинградской глубинке — корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Эта березовая аллея стала известна далеко за пределами небольшой деревни Бетково, что в 150 километрах от Петербурга. Символ памяти и горя всей страны.

«Чудо есть у нас. Я называю это живой памятник, потому что каждая березка — она живая», — говорит жительница деревни Марина Мезнева.

В 1941-м отсюда на фронт ушли 56 человек. 21 из них уже никогда не вернется. Каждый дом, каждая семья разделили беду.

«Екимовых — семь человек, Федоровых — три человека, Евдокимовых — семь человек. То есть из каждого дома ушло не по одному человеку на фронт», — рассказывает Марина Мезнева.

На этой аллее памяти совсем маленькой деревеньки — великие имена: Герой Советского Союза, писатель Михаил Ашик, солдат Николай Егоров — участник парада 1945-го в Москве, рожденный в Бетково Иван Петров встретил победу в звании генерал-лейтенанта.

«Он всегда собирал шумные компании, любил рассказывать хорошие веселые истории, у него получалось. Был открытый душой человек», — вспоминает жительница деревни Анна Покидько.

Места уникальные и живописные. Недаром именитые художники Илья Глазунов, Михаил Бенуа, Юрий Васнецов в этих краях черпали вдохновение. Это, конечно, после войны. В 1941-м сюда пришли нацисты.

«Деревня была в оккупации. Отступали они в феврале 1944 года. Местные жители прятались в землянках целыми семьями. При отступлении они пытались сжечь деревню. Из 27 домов осталось всего семь», — говорит жительница деревни Бетково Алиса Кепп.

В 1943-м семью Людмилы Федоровой, ей тогда было три года, депортировали на работы в Литву. После освобождения они вернулись сюда и не узнали родное Бетково.

«Здесь уже было все. Приехали — ничего: ни отца, ни дома, и нам негде жить», — вспоминает жительница деревни Бетково Людмила Федорова.

Солдаты, которые вернулись с войны, увидели свои дома в руинах. Отстроили деревню заново, что называется, всем миром. И теперь, спустя десятилетия, герои вновь пройдут по родным улицам — это «Бессмертный полк».

«Пойдет вся деревня, с каждым годом все больше и больше. К нам присоединяются деревни, которые напротив», — рассказывает жительница деревни Бетково Марина Ковалева.

А недавно жители Бетково установили мемориал в память о мирных жителях деревни — вот дети, старики, женщины. Они провожают своих родных на войну. Место выбрано не случайно — по этой проселочной дороге солдаты из деревнм уходили на войну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.