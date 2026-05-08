Три американских эсминца прошли через Ормузский пролив после морского боя с Ираном

Три американских эсминца успешно прошли через Ормузский пролив. Об этом сообщил Дональд Трамп в своей соцсети. По его словам, произошло фактически морское сражение.

Корабли США были атакованы иранскими катерами, однако в завязавшемся бою американцы якобы разгромили противника. При этом в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) утверждают, что действовали в ответ на провокацию США.

Сразу после инцидента Пентагон нанес удары по объектам, из которых, по их данным, координировались атаки на американские корабли. При этом в Белом доме подчеркивают: бомбардировки не стоит считать возобновлением войны.

По данным The Wall Street Journal, напряженность в проливе подтолкнула страны Персидского залива снять ограничения, мешавшие американским конвоям в рамках «Проекта Свобода». А власти Саудовской Аравии и Кувейта разрешили Штатам использовать свои базы и воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран обвинил США в нарушении перемирия. Официальный представитель центрального штаба военного командования страны «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что американские силы атаковали ряд иранских районов, а также два судна вблизи Ормузского пролива.

