На Мамаевом кургане прошел премьерный показ проекта «Свет Великой Победы»

В Волгограде стартовало масштабное аудиовизуальное шоу, посвященное подвигу защитников Сталинграда. Световые инсталляции сопровождались музыкой Александры Пахмутовой.

Сегодня ночью на Мамаевом кургане зажегся «Свет Великой Победы». В Волгограде состоялся премьерный показ аудиовизуального шоу, посвященного подвигам сталинградцев. Световые картины ожили под аккомпанемент народной артистки СССР Александры Пахмутовой. В преддверии праздника композитор приехала в родной город. И к восторгу зрителей сама села за рояль и исполнила свои легендарные композиции.

Сцену с роялем установили прямо на воде — на озере Слез. У зрителей есть еще возможность увидеть «Свет Великой Победы». Программа продлится еще два дня. Заключительные показы пройдут 9-го мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии Дня Победы в России набирает обороты масштабная патриотическая акция, связанная с исполнением знаменитой песни «Катюша». Особенность мероприятия заключается в том, что все участницы носят имя Катя и собираются вместе в разных городах для коллективного пения.

Каждый населенный пункт стремится установить рекорд не только по качеству вокала, но и по числу привлеченных Катюш, при этом возрастных ограничений для участниц не предусмотрено. На данный момент самое большое количество исполнительниц собралось в Перми, где к акции присоединились 137 человек.

