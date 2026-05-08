Президент Абхазии Бадра Гунба вместе с супругой Ирмой Хашиг прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе абхазского лидера.

«Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что глава Абхазии и его супруга примут участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. Также запланирована встреча Гунбы с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Кремль опубликовал список иностранных делегаций, прибывающих в российскую столицу на празднование 9 Мая. Среди гостей — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, а также верховный правитель Малайзии султан Ибрагим.

