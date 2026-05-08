Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 20

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Первое сообщение от мэра столицы о ликвидации БПЛА поступило в 00:39 по московскому времени.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один БПЛА», — говорится в публикации в мессенджере МАКС.

Число дронов, сбитых на подлете к столице с начала суток, увеличилось до 20. Первое сообщение об уничтожении трех беспилотников Собянин разместил в 00:39 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны 7 мая в период с 20:00 до 00:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников над десятью регионами. Также были ликвидированы дроны над акваториями Азовского моря и Черного моря.

Наибольшее число сбитых БПЛА за прошедшие сутки было в промежутке с 16:00 до 20:00 по московскому времени. ПВО уничтожили 101 беспилотник ВСУ над территорией страны.

В тот же день в дневное время с 12:00 до 16:00 по московскому времени силы ПВО сбили 82 дрона над территорией России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.