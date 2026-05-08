Поименно и с почестями: в Потсдаме перезахоронили останки 80 советских солдат

Останки бойцов Красной армии, погибших при освобождении города, обнаружили немецкие поисковики.

В Потсдаме перезахоронили останки 80 советских солдат. Их обнаружили в прошлом году на территории бывших военных казарм. Поисками занимались немецкие волонтеры. Речь о красноармейцах двух стрелковых дивизий, которые участвовали в освобождении города в апреле 1945-го. Церемонию погребения специально запланировали ко Дню Победы, что придает ей особую торжественность.

«Мероприятие имеет давнюю традицию. Находят останки советских воинов волонтеры и немецкие волонтеры. Раньше в этом активно участвовали российские бригады. И потом торжественно перезахоранивают на отведенные для этого немецкие кладбища», — сказал посол России в Германии Сергей Нечаев.

Также сегодня в Потсдаме почтили память красноармейцев на кладбище на Бассин-Плац. Там возложили цветы и венки к монументу советским воинам-освободителям.

