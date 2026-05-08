«Синдром вахтера»: охранники элитного ЖК в Москве избили жильца и его друзей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Конфликт из-за стаканов с чаем закончился дракой, ножами и госпитализацией пострадавших.

В этом году для преподавателей и охранников образовательных учреждений ввели строгие ограничения на досмотр школьников, пишущих ЕГЭ, вплоть до того, что к детям просто нельзя прикасаться. Такие же правила, наверное, следует ввести и для всех охранников по стране. Ведь так называемый «синдром вахтера», который считает себя самым главным на объекте, докатился даже до элитных жилых комплексов в Москве. Последний случай в столице показал, что если вы купили квартиру за несколько десятков миллионов рублей, это еще не гарантия того, что у подъезда вас не изобьет свой же охранник. На месте конфликта побывал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Нокаутирующий удар в лицо, затем еще один и добивание ногами. Как будто схватка происходит на ринге, а не во дворе московского дома. В кадре — охранники, которые должны следить здесь за порядком, но вместо этого избивают жильцов.

Пострадавший Артем Перцев купил квартиру, пригласил друзей показать приобретение. В итоге и он, и его спутники оказались в больнице. Простых ударов охранникам показалось мало. Они достали ножи. А конфликт произошел из-за стаканчиков чая.

«У меня сейчас идут переговоры <…> У меня сейчас идет следственное дело, которое в Следственном комитете и очная ставка», — рассказал пострадавший Артем Перцев.

Друзья Перцева вышли вот из этого кафе, в котором не продают алкоголь. В руках у них были стаканы с чаем, на которые якобы и обратили внимание люди из охраны. Им показалось, что собственник квартиры и его гости выпивают спиртное. Слово за слово — конфликт перешел в побоище.

«Знаете, как говорят, до столба можно докопаться, не важно, что ты говоришь, не важно, что ты делаешь! Если у них есть желание свою агрессию выплеснуть, они ее выплеснули», — поделился сосед Артема Перцева Игорь.

«И вот оказывается, что, заселившись вот в такой прекрасный дом, ни один москвич не застрахован от попадания в конфликтную ситуацию с частным охранным предприятием, которое трактует нормы охраны общественного порядка как-то по-своему», — сказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Будь ты хоть трижды элитарный класс, все равно могут ткнуть ножом. Менеджер по безопасности ЖК отказывается говорить с прессой.

Отчасти это правда — сотрудники действительно сменяются быстро. И не только в этом конкретном ЧОПе (частном охранном предприятии — Прим. ред.). Приезжают из глухих деревень и других государств на вахты. Обучение проходят иногда очень формальное. И каждый такой случай моментально попадает в общественное поле. Еще не забыто убийство, совершенное петербургскими ЧОПовцами. Они у всех на глазах задушили мужчину, которого заподозрили в краже. Ситуация вызывает тревогу у специалистов по праву.

«Росгвардия имеет полное право сейчас провести ревизию вообще всех ЧОПов на предмет того, кто там работает и как оказывают услуги эти люди, и вообще кто для кого работает, кто для кого живет», — объяснил юрист Алишер Захидов.

Руководство ЖК, кстати, уже сориентировалось в ситуации и предложило компенсацию пострадавшему. Сумму не раскрывают.

«Мы считаем, что это недопустимый инцидент, который не должен повторяться на наших проектах, мы сейчас занимаемся вопросом смены частной охранной компании», — сказала управляющая жилым комплексом Ирина.

Впрочем, частные извинения и уголовное дело по конкретному случаю вряд ли решат проблему в целом. Слабо подготовленные люди с синдромом вахтера в ЧОПах еще могут принести немало бед.

