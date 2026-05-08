Вакцина до вспышки заболевания? Хантавирус стал поводом для новых теорий заговора

Распространение инфекции на круизном лайнере вызвало бурные споры в соцсетях.

Спецслужбы разных стран по всему миру разыскивают сейчас 40 пассажиров круизного лайнера, на борту которого вспыхнула инфекция хантавируса. Каждый день приходят данные о новых зараженных, причем некоторые из них даже не имели отношения к злополучному рейсу. Ну и, конечно, появились теории заговора, например, некоторые фармацевтические компании еще задолго до первого инфицированного почему-то начали разрабатывать вакцину, в которой не было необходимости. Все версии изучила корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Военный госпиталь в Мадриде — в инфекционной готовности номер один. 14 испанцев с борта злополучного хантавирусного лайнера доставят сюда на карантин. Кто проверит остальных 135 потенциальных носителей вируса-убийцы — неясно. Судно вот-вот покажется у берегов Тенерифе, и в порту уже практически бунт.

«Мои работники обеспокоены, потому что, по сути, у них нет никакой информации. Им ничего не сказали о том, какие меры безопасности будут приниматься. Мы не уверены, что происходит, но создается впечатление, что у нас Covid 2.0», — поделилась представитель профсоюза портовых работников Хоана Батиста.

И это понятно. На судне — трое погибших. Еще один пассажир — в критическом состоянии.

«Эвакуация пассажиров будет осуществляться с помощью лодки, которая сможет их забрать, перевезти и доставить в аэропорт», — сказал региональный лидер Канарских островов Фернандо Клавихо.

В общем, доплавались до мышей. Именно на грызунов повесили ответственность за смерть пожилой пары орнитологов. И понеслось.

«Для этого конкретного вида хантавируса есть доказательства передачи от человека к человеку», — объяснил специалист по контролю за тропическими заболеваниями в Центре глобального здравоохранения (Швейцария) Даниэль Бауш.

Основная гипотеза — умершая впоследствии пара могла тесно пообщаться с грызунами во время посещения — внимание — свалки на экскурсии по Ушуае в Аргентине. Это место еще называют концом света — и, получается, не случайно.

«На некоторых островах много грызунов. Поэтому не исключено, что источник заражения мог быть и там», — сказала директор по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики в ВОЗ Мария ван Керхове.

Заболевшие есть в ЮАР, Швейцарии, Франции — причем в последнем случае зараженный не был на лайнере. Вероятно, он подхватил заразу в самолете, сидел рядом с инфицированной пассажиркой с того самого судна.

«Учитывая инкубационный период вируса Андэс, который может составлять до шести недель, не исключено, что будут выявлены новые случаи заболевания», — заявил генеральный директор ВОЗ (Швейцария) Тедрос Аданом Гебреисус.

А в интернете плодятся одна теория заговора за другой. Например, о том, что все спланировано американской биотехнологической компанией Moderna, которая, как выясняется, в последние годы действительно разрабатывала вакцину именно от хантавируса. Тут не смогла молчать даже прогрессивная американская общественность.

«Статья 2024 года о мРНК-вакцине от хантавируса. Они манипулируют вирусом (биооружием), создают вакцину, а затем получают прибыль, потому что влияют на подавляющее большинство избранных лидеров. И они называют это наукой. Я прямо скажу: идите вы все…», — написала в соцсетях член Палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.

Но это еще не все. Легочная инфекция, вызванная хантавирусом, оказалась в списке побочек вакцины другого фармгиганта — Pfizer, чьими прививками во время ковида напичкали миллионы. Так что мыши, может, тут и ни при чем. Но вирус пошел в народ. Который, судя по массовой панике, уже расчехляет давно закинутые в дальний ящик защитные маски.

