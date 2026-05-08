Силы ПВО уничтожили 95 украинских дронов над регионами России за четыре часа

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Беспилотники самолетного типа были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской и другими областями.

Дежурные средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до 00:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Белгородской области, Брянской области, Воронежской области, Калужской области, Курской области, Ростовской области, Смоленской области, Краснодарского края, Республики Крым, а также над Московским регионом.

Кроме того, воздушные цели были уничтожены над акваториями Азовского моря и Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 101 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией страны. Информация об этом была распространена пресс-службой Министерства обороны РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС