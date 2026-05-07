Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Легендарный тренер считает действия международного комитета целенаправленным уничтожением отечественных атлетов.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) занимается убийством, приняв решение оставить в силе санкции в отношении российских спортсменов. Такое мнение наставница выразила в беседе с РИА Новости.

Тарасова подчеркнула, что российские спортсмены и тренеры остаются сильными, несмотря на давление, а также выразила недоумение из-за того, что МОК, по ее мнению, нарушает собственные обещания.

Она также обратила внимание на то, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило МОК все необходимые сведения об отсутствии нарушений со стороны россиян, но организация предпочла проигнорировать эти факты и оставить запреты в силе.

«Что вообще происходит? Мы что, в борщ кому-то нагадили? Мы ничего не нарушили, правда за нами. Им нельзя верить, ни одному их слову», — возмутилась наставница.

Тарасова заявила, что защитить российских атлетов сегодня способны только специалисты, глубоко разбирающиеся в ситуации. Кроме того, она эмоционально высказалась в адрес сотрудников МОК, пожелав, чтобы их дети однажды столкнулись с таким же отношением, какое, по ее мнению, организация демонстрирует по отношению к российским спортсменам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.