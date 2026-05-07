В Ижевске отменили парад Победы на 9 Мая

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Решение было непростым.

Традиционный парад Победы, который должен был пройти 9 Мая в Ижевске, отменен в целях безопасности. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

По его словам, решение было непростым, но необходимым. Глава региона объяснил, что на такие меры его заставили пойти угрозы со стороны ВСУ.

«Нет ничего важнее жизни каждого из вас и даже самое замечательное и важное торжество не стоит того, чтобы подвергать опасности наших ветеранов, наших детей, наших граждан», — заявил Александр Бречалов.

Глава Удмуртской Республики также напомнил, что в течение последнего года ВСУ предпринимали попытки «запугивания», что, по его мнению, связано со страхом перед неизбежной правдой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что парад Победы в этом году отменили и в Воронеже. Такое решение также было принято из-за необходимости усилить меры безопасности.

