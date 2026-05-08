Идеальное сочетание: советы диетолога по выбору напитков к мясу

Диетолог Поляков: к шашлыку в качестве напитка лучше выбрать вино

Специалист объяснил, как не навредить пищеварению.

К шашлыку на праздничный стол лучше всего подавать небольшую порцию вина. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Специалист подчеркнул, что спиртное в любом виде нельзя назвать полезным продуктом, однако при сильном желании его можно совместить с мясным блюдом. По словам эксперта, наиболее подходящим вариантом является вино, которое для снижения вреда стоит разбавлять обычной водой, подражая традиции древних греков.

«В целом алкоголь — не самая полезная вещь, но если очень хочется, то можно совместить с шашлыком, например, вино. Или отдать предпочтение крепким напиткам, таким как водка, текила, самогон. Но употреблять их можно только в очень скромных количествах», — сказал Поляков.

Помимо выбора напитков, врач затронул тему правильного питания и культуры потребления самого мяса. Поляков посоветовал ограничивать порцию готового шашлыка до 150 грамм за один прием пищи — такой объем считается безопасным для здоровья. Особое внимание стоит уделить качеству продукта: диетолог призывает не использовать магазинные полуфабрикаты и заниматься маринадом самостоятельно.

