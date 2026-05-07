Бурнашкина проиграла суд за ребенка, которого бросила в туалете аэропорта Турции

Девушка все еще надеется получить возможность воспитывать свою дочь.

Екатерина Бурнашкина проиграла в суде дело о возвращении родительских прав на свою дочь, которую она оставила в унитазе аэропорта Антальи в октябре 2024 года. Об этом в беседе с MSK1.RU рассказала адвокат Виктория Елисеева.

Ситуация вокруг возвращения девочки в биологическую семью остается крайне напряженной и неопределенной. В настоящее время девочка находится в приемной семье. Ее биологические родственники, включая бабушку и дедушку, лишены возможности видеться с ней.

«Мы будем судиться, судиться и судиться, пока не добьемся справедливости. Потому что ребенка надо вернуть в кровную семью», — объяснила адвокат.

Екатерина признается, что постоянно видит дочь во снах и тяжело переживает разлуку. Виктория Елисеева отмечает, что органы опеки занимают жесткую позицию: бабушке и дедушке отказывают в праве даже на мимолетные встречи с внучкой. В частности, одной из причин отказа стало уголовное преследование матери Екатерины на территории Турции, хотя женщина была полностью оправдана и отпущена местными властями.

«Екатерина очень тяжело все это переживает. Уже столько времени прошло. Она говорит, ей постоянно снится ее дочка. Еще со времен Турции. Бабушка с дедушкой тоже тяжело переживают», — сказала Елисеева.

Сама Екатерина сейчас обязана выплачивать алименты на содержание дочери, которую ей не позволяют видеть. Однако, как утверждает адвокат приемной семьи Мария Яковлева, Бурнашкина их не платит.

