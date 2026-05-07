«Отпели Алешку»: поклонники «Руки Вверх!» раскритиковали кавер SHAMAN

Выступление вызвало неоднозначную реакцию у поклонников оригинальной версии, хотя и победило в зрительском голосовании.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, вызвал волну бурных обсуждений после того, как исполнил кавер на песню «Алешка» группы «Руки Вверх!» в эфире программы на федеральном телеканале. Свои негативные комментарии пользователи оставили в соцсети.

Артист представил собственную интерпретацию известного хита в новой манере. В студии присутствовал и лидер группы, певец Сергей Жуков. По итогам выпуска кавер SHAMAN получил наибольшую поддержку зрителей, а сам Жуков позже разместил выступление исполнителя в своих соцсетях.

Однако многие поклонники группы восприняли эту версию композиции резко негативно. Пользователи в комментариях написали, что исполнение произвело на них тяжелое впечатление. Некоторые заявили, что песню «отпели», а само выступление назвали неудачным.

«Отпели Алешку. У меня психологическая травма», — отметили комментаторы.

Во время номера на экране показывали фотографии известных людей, которых зовут Алексей. Среди них были певец Алексей Воробьев, заслуженный артист России Алексей Глызин, певец Алексей Чумаков и рэпер Элджей, настоящее имя которого — Алексей Узенюк.

После эфира SHAMAN поблагодарил зрителей за поддержку. Певец поделился, что исполнил свою версию композиции во время программы, посвященной творчеству «Руки Вверх!». К тому же он поблагодарил Сергея Жукова за доверие.

