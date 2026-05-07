Больницы на грани: из-за кризиса на Украине выросло число опасных супербактерий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В тяжелых случаях медики прибегают к ампутации зараженных конечностей для того, чтобы остановить распространение инфекции.

Кризис в системе здравоохранения на Украине привел к росту числа опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам. Об этом сообщила газета The i Paper.

По данным издания, такая ситуация сложилась из-за переполненных больниц, нехватки медикаментов, слабого контроля за инфекциями и проблем с финансированием медицинской сферы.

В материале отметили, что одной из причин распространения устойчивых бактерий оказалось использование малых доз антибиотиков для продления срока их хранения. С учетом того, что и так не хватает препаратов и персонала, это только усилило проблему.

Украинские врачи столкнулись с сокращением зарплат и дефицитом даже базовых антибиотиков, о чем в беседе с изданием рассказала микробиолог Елена Мошинец. Она отметила, что такая же проблема есть и в Киеве, что напрямую влияет на рост устойчивости микроорганизмов к лекарствам.

При этом в тяжелых случаях медики прибегают к ампутации зараженных конечностей для того, чтобы остановить распространение инфекции. Без такого радикального вмешательства организм пациента со временем может стать источником распространения опасных бактерий, как подчеркнул заведующий хирургическим отделением Данило Туркевич. Эксперт сравнил данную ситуацию с превращением человека в «биологическое оружие».

Авторы публикации обратили внимание, что проблема касается не только Украины, но и стран Европы. Это связано с тем, что часть украинских пациентов проходит лечение там.

Европейские медицинские программы в основном сосредоточены на борьбе с особо опасными инфекциями, как бешенство или лихорадка денге, что отметил содиректор Центра исследований конфликтов и здравоохранения Ричард Салливан. В то время, как проблема устойчивости бактерий к противомикробным препаратам остается без должного внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Украине мобилизуют наркоманов и больных туберкулезом. Этим людям в военкоматах Незалежной отказываются продавать лекарства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.