Суд запретил контент, но сайт жив: почему «ЯПлакалъ» не блокируют
РКН: «ЯПлакалъ» нет в реестре запрещенных сайтов из-за отсутствия точных данных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Решение уже есть, но доступ по-прежнему открыт.
Развлекательный портал «ЯПлакалъ» пока не попал в реестр запрещенных сайтов, несмотря на решение суда. В Роскомнадзоре пояснили, что в полученных документах не хватает ключевой информации — в них не указано, какие именно страницы содержат запрещенный контент.
Речь идет о постановлении Чертановского районного суда Москвы, который признал незаконной часть размещенных на ресурсе материалов. В них, по выводам суда, содержались высказывания, способные унижать человеческое достоинство, а также признаки дискриминации по национальному и расовому признаку.
При этом подобный контент, как отмечалось, мог находиться даже на главной странице сайта.
«В решении не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными, а также конкретные указатели страниц сайтов, на которых они размещены, в связи с чем ведомство направит в суд запрос для уточнения конкретных страниц с запрещенной информацией», — пояснили в Роскомнадзоре.
Именно отсутствие точных ссылок на спорные публикации не позволяет ведомству оперативно внести сайт в реестр и ограничить к нему доступ. Сейчас регулятор ожидает дополнительных разъяснений от суда, после чего сможет определить, какие именно страницы подлежат блокировке.
До этого момента портал продолжает работать в обычном режиме. Решение о дальнейших мерах будет принято только после получения уточненных данных.
Суд вынес свое решение 6 мая по иску прокуратуры. Согласно действующему законодательству, под запрет попадает информация, которая может разжигать ненависть, пропагандировать насилие или влечь административную либо уголовную ответственность.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.