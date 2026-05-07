«Мышиная возьня»: Соседов резко высказался о ссоре Успенской и Чеботиной

Критик считает разборки двух звезд эстрады бессмысленными и пустыми.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Газета.ру назвал публичное противостояние певиц Любови Успенской и Люси Чеботиной «мышиной возней», недостойной внимания общественности.

В своем интервью эксперт подчеркнул, что совершенно не испытывает интереса к деталям данного конфликта. Соседов отметил, что подобные споры между артистами ему глубоко безразличны, так как они не несут никакой ценности и являются мелочными.

По мнению критика, тратить время на разбор подобных ситуаций бессмысленно, так как они не заслуживают даже малейшего серьезного обсуждения в медийном пространстве.

Разногласия между знаменитостями начались после того, как Любовь Успенская оставила критический комментарий под публикацией в социальной сети Instagram*, где была запечатлена исполнительница популярной композиции «Солнце Монако».

Королева шансона открыто призналась, что испытывает неприязнь к молодой коллеге и «не может ее терпеть». В ответ на это Люся Чеботина заявила, что привыкла к постоянному давлению и нападкам со стороны окружающих. Певица подчеркнула, что подобные проявления травли не ломают ее, а наоборот, становятся дополнительным стимулом для личностного и профессионального успеха.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.