Опасная гигиена: почему ватные палочки могут лишить вас слуха
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Привычный ритуал ухода за собой грозит серьезными травмами и глухотой.
Использование ватных палочек для очистки ушных раковин представляет серьезную угрозу для здоровья и может спровоцировать повреждение барабанной перепонки. Об этом сообщило издание Infosalus со ссылкой на заявление эксперта в области аудиологии Жоана Франсеска Хорвата.
Специалист развеял распространенное заблуждение о необходимости регулярного ручного удаления серных выделений. По словам Хорвата, человеческое ухо оснащено уникальной системой самоочищения, которая эффективно справляется с этой задачей без постороннего вмешательства.
Врач пояснил, что сера вырабатывается исключительно во внешней части слухового прохода и постепенно выводится наружу естественным путем.
Этому способствуют обычные движения челюстью, которые человек совершает во время пережевывания пищи или в процессе разговора.
Аудиолог подчеркнул, что применение палочек не устраняет загрязнения, а лишь проталкивает их вглубь, создавая плотные пробки и провоцируя инфекции.
В качестве безопасной замены привычному методу Хорват порекомендовал использовать более щадящие способы гигиены. Он посоветовал промывать уши специальными спреями с морской водой несколько раз в неделю.
Также эксперт допустил использование перекиси водорода или аптечных препаратов, предназначенных для деликатного растворения серы.
