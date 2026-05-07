Врач назвала шесть привычек, которые помогут защитить сердце от инфаркта

Кардиолог Салпагарова: шесть правил ЗОЖ помогут защитить сердце от инфаркта

Простые правила сократят риск серьезных заболеваний на 85%.

Риск возникновения инфаркта миокарда можно сократить на 70–85%, если следовать шести правилам здорового образа жизни. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, кардиолога Зухру Салпагарову.

Специалист подчеркнула, что «формула молодости» сердца не требует инновационных подходов и доступна каждому человеку, готовому уделить внимание своему состоянию.

Основными факторами защиты являются физическая активность, контроль веса, качественный отдых, эмоциональная стабильность, отсутствие вредных привычек и регулярная медицинская диагностика.

Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы врач рекомендует уделять физическим нагрузкам не менее 150 минут еженедельно.

Салпагарова уточнила, что для достижения эффекта достаточно обычных прогулок быстрым шагом на свежем воздухе. Важным показателем долголетия является объем талии: у мужчин он не должен превышать 94 сантиметров, а у женщин — 80 сантиметров.

Особое внимание кардиолог уделила режиму сна, отметив, что полноценный отдых должен длиться от семи до восьми часов. Дефицит сна, составляющий менее шести часов в сутки, повышает вероятность сердечного приступа на 40%.

Дополнительным условием безопасности организма является умение справляться со стрессовыми ситуациями через нормализацию баланса между работой и отдыхом.

По словам Салпагаровой, хроническое нервное напряжение провоцирует рост артериального давления и запускает воспалительные процессы, пагубно влияющие на сосуды.

Также доктор призвала полностью отказаться от потребления никотина, включая использование электронных испарителей. В качестве завершающей меры профилактики эксперт посоветовала ежегодно проходить комплексные медицинские обследования — чекапы — которые позволяют выявить скрытые угрозы на ранней стадии.

Своевременный контроль здоровья, по мнению врача, является ключевым инструментом в борьбе с опасными заболеваниями.

