Трезвость как ключ к стройности: мужчина нашел необычный способ похудеть

People: мужчина отказался от алкоголя и похудел на 18 килограммов

Фото: www.globallookpress.com/Markus Redmann

Блогер из США кардинально изменил привычки и добился впечатляющих результатов в борьбе за здоровье.

Блогер из США Фрэнки Бернстайн смог снизить массу тела на 18 килограммов после того, как полностью исключил употребление алкогольных напитков. Об этом сообщил журнал People.

По словам мужчины, решение завязать с пагубной привычкой пришло к нему после осознания серьезности зависимости, которая развилась на фоне активной социальной жизни.

Американец часто посещал различные мероприятия и вечеринки, где не мог чувствовать себя комфортно и расслабленно без нескольких бокалов вина. Со временем алкоголь стал неотъемлемой частью его коммуникации с окружающими, что негативно сказалось на физической форме.

В процессе трансформации Бернстайн столкнулся с тем, что эмоционально отказаться от спиртного оказалось значительно труднее, чем физически.

Чтобы побороть тягу и занять освободившееся время, он начал активно заниматься спортом. В частности, мужчина увлекся пиклболом и стал внедрять в свою жизнь различные экстремальные оздоровительные практики.

Фрэнки признается, что сейчас он экспериментирует с разными методами самосовершенствования, пытаясь найти то, что подходит именно его организму. Блогер подчеркнул, что его текущий график и ограничения могут подойти далеко не каждому человеку.

В рамках своей программы по поиску внутренней гармонии и физического здоровья Бернстайн решается на смелые шаги.

«Например, недавно я завершил 72-часовое голодание, а также провел пять дней в полной тишине, медитируя по десять часов в день. Мой образ жизни подходит не всем. Я просто пытаюсь понять, что мне подходит, но реального плана нет», — поделился он деталями своего опыта.

