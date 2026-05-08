«Преклоняюсь перед педагогами»: Порошина об обучении дочери в театральном
Мария Порошина удивлена уровнем образования нового поколения актеров
Фото: legion-media/Persona Stars/053
По стопам звездной мамы пошли сразу двое ее детей.
Актриса Мария Порошина удивлена уровнем подготовки нового поколения артистов. Об этом звезда заявила в беседе с 7Дней.ru после личного присутствия на экзамене одной из своих дочерей в театральном колледже.
Порошина с большим интересом следит за тем, как развивается современное кино, и радуется, что молодые актеры не боятся экспериментов. Особенно пристально Мария наблюдает за успехами старшей дочери Полины, которая уже активно снимается в новых проектах, а также работает педагогом на стажировке в Щукинском училище.
Семейную династию актеров продолжает еще одна дочь актрисы, Серафима, которая поступила в театральный колледж имени Филатова. Порошина в восторге от уровня образования в этом учебном заведении.
«Считаю, что им там дают очень сильную школу. Была на экзамене, осталась приятно удивлена. Там работают замечательные педагоги! Люди занимаются абсолютно своим делом — преклоняюсь перед педагогами», — добавила актриса.
Всего у Марии Порошиной пятеро детей: дочери Полина, Серафима, Аграфена, Глафира и сын Андрей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Мария Порошина тайно вышла замуж. Об этом сообщил ее экс-супруг, заслуженный артист России Гоша Куценко.
