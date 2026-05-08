«Преклоняюсь перед педагогами»: Порошина об обучении дочери в театральном

По стопам звездной мамы пошли сразу двое ее детей.

Актриса Мария Порошина удивлена уровнем подготовки нового поколения артистов. Об этом звезда заявила в беседе с 7Дней.ru после личного присутствия на экзамене одной из своих дочерей в театральном колледже.

Порошина с большим интересом следит за тем, как развивается современное кино, и радуется, что молодые актеры не боятся экспериментов. Особенно пристально Мария наблюдает за успехами старшей дочери Полины, которая уже активно снимается в новых проектах, а также работает педагогом на стажировке в Щукинском училище.

Семейную династию актеров продолжает еще одна дочь актрисы, Серафима, которая поступила в театральный колледж имени Филатова. Порошина в восторге от уровня образования в этом учебном заведении.

«Считаю, что им там дают очень сильную школу. Была на экзамене, осталась приятно удивлена. Там работают замечательные педагоги! Люди занимаются абсолютно своим делом — преклоняюсь перед педагогами», — добавила актриса.

Всего у Марии Порошиной пятеро детей: дочери Полина, Серафима, Аграфена, Глафира и сын Андрей.

