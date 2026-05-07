«Очень важная работа»: о чем говорили Владимир Путин и глава «Ростеха» в ходе встречи

Гендиректор госкорпорации подвел итоги работы компании.

Сегодня стало известно сразу о нескольких боевых новинках, которые совсем недавно стали поставляться в зону спецоперации. О них на встрече с президентом рассказал Сергей Чемезов. Глава «Ростеха» уточнил, что гособоронзаказ выполняется корпорацией практически на 100%. Совсем близко и серийное производство новых гражданских самолетов. О чем еще говорили — знает обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

— Сергей Викторович, вы подвели итоги работы компании за прошлый год, да? — спросил президент России Владимир Путин.

— Да, — ответил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Чем больше компания, тем больше спрос. «Ростех» — промышленный гигант, что объединяет свыше 800 организаций в 60 регионах. Работает практически во всех сферах, но ключевая сейчас — гособоронзаказ.

«Выполнение гособоронзаказа у нас на достаточно высоком уровне — 99,5%, а особо востребованные образцы мы все 100% выполняем», — отметил Чемезов.

Появляются долгожданные новинки. Передовые барражирующие боеприпасы «Куб» теперь могут лететь дальше и бить мощнее, истребитель пятого поколения Су-57 с новым двигателем может идти на сверхзвуке без форсажа. В целом боевых самолетов теперь производится в два раза больше, чем в 2022-м. Во многом за счет роботизации производств.

— Мы постоянно приобретаем новые современные роботизированные станки. Обучаем наших специалистов работе на этих стоянках. И в целом, у нас за счет этого увеличивается производительность труда. Вот в частности… — начал гендиректор «Ростеха».

— Насколько увеличивается? — спросил президент.

— У нас, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 20,2%.

— Да ладно?

— Да.

При этом не забывают и о «гражданке». «Ростех» продолжает работу по созданию российского парка самолетов. Ту-214, к примеру, теперь не зависит от импорта критических систем.

«Замещена авионика и система предупреждения столкновения с другими судами и приближения к земле. До сегодняшнего дня вот эти системы изготавливались только одной американской компанией. Сегодня и мы можем эти системы изготавливать сами», — отметил Чемезов.

«Нужно следить за тем, чтобы заявленные изначально параметры соблюдались», — добавил Путин.

Речь, разумеется, о сроках. Современные самолеты нужны как можно скорее. Первая партия региональных Ил-114 должна быть сдана уже в этом году, среднемагистральный МС-21 по плану пойдет в серию в 2027-м.

«У нас к 2030 году планируем выпускать МС-21 — 36 машин, „Суперджет“ — 20 машин и Ил-114 — 12 машин», — подчеркнул глава госкорпорации.

Здесь важно уследить за всем. «Ростех» занимается и цифровыми технологиями — по словам Сергея Чемезова, решает ключевую задачу «обеления» экономики. Система «Честный знак» позволяет маркировать 51 группу важнейших товаров — от лекарств до молочной продукции.

«Нелегальный оборот снизился втрое — с 26% до 9%. Есть в том числе и экономический эффект. Благодаря маркировке, бюджет получил один триллион 700 миллиардов рублей дополнительных поступлений в бюджет. А легальный бизнес получил один триллион дохода», — сказал Чемезов.

«Это очень важная работа. Но здесь точно есть над чем работать. Нужно эту систему совершенствовать», — заявил Путин.

На встрече говорили и о внедрении искусственного интеллекта — он уже помогает разыскивать преступников или пропавших людей. И о продолжающихся успешных испытаниях беспилотных грузовиков КАМАЗ. Обстоятельный доклад — и это только открытая часть.

