Не смирился с разрывом: мужчина ворвался в дом бывшей с ножом

Peoplе: мужчина ворвался в дом бывшей с ножом и ранил ее сына

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Ron Adar

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Под удар попал 22-летний сын женщины, который в тот момент спал у себя в комнате.

В Нью-Йорке 42-летнего Роберта Шрайбера обвинили в попытке убийства после жестокого нападения на сына своей бывшей девушки. По версии следствия, мужчина не смог смириться с расставанием и на следующее утро после разрыва пробрался в дом экс-возлюбленной. Об этом пишет People.

Проник в дом через окно

Следователи утверждают, что женщина рассталась с Шрайбером 17 апреля и после этого выставила его за дверь своего дома. Однако уже утром мужчина вернулся. Пока все жильцы спали, он, по данным полиции, залез в дом через незапертое окно. После этого Шрайбер направился в спальню 22-летнего сына бывшей возлюбленной.

«Шрайбер прошел в спальню жертвы, выбил дверь и ударил его семь раз ножом в голову, шею и плечо», — сообщили в офисе окружного прокурора.

Семья успела вмешаться

Крики услышали родственники пострадавшего. Они бросились на помощь и одновременно вызвали службу спасения. Молодому человеку удалось выбраться из комнаты и спуститься вниз до приезда полиции. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи оказали ему помощь и наложили множество скоб на ножевые ранения.

Самого Шрайбера задержали прямо на месте происшествия. По данным правоохранителей, при нем находился нож, который мог использоваться при нападении.

Сколько грозит нападавшему

Прокурор Рэймонд Тирни назвал произошедшее крайне жестоким нападением и отметил, что домашние конфликты нередко становятся опаснее именно после расставания.

«Это была жестокая атака на молодого человека в его собственном доме», — сказал Тирни.

Мужчине предъявлено сразу несколько обвинений, среди которых покушение на убийство, незаконное проникновение в жилище, нападение и хранение оружия. Следующее заседание назначено на 28 мая. Если его признают виновным по наиболее тяжким статьям, ему может грозить до 25 лет тюрьмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.