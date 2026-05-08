Ок, пон: почему зумеры разучились писать длинные СМС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Привычка общаться в мессенджерах, как в устной речи, заставляет дробить информацию на короткие реплики.

Молодые люди из поколений зумеров и альфа-детей разучились формулировать емкие и законченные текстовые послания. Об этом в беседе с Life.ru рассказала нейролингвист Юлия Смирнова.

По ее словам, мозг современной молодежи адаптировался к формату живого диалога даже в письменной коммуникации.

Вместо того чтобы собрать всю мысль в одно сообщение, они выдают серию коротких фраз: сначала «Привет», затем «Слушай», а уже потом «Давай отменим встречу». Каждое нажатие кнопки «отправить» для них — аналог произнесенной вслух реплики.

«Когда надо написать одно СМС, где сразу все четко, — это как выступить с монологом на сцене без подготовки. В СМС нельзя „починить“ слово по пути или посмотреть, понял ли тебя человек. Нужно сесть и сжать всю мысль в плотный комок. Этому не учились», — объяснила Смирнова, напомнив, что раньше СМС были по 160 знаков и за каждое платили отдельно.

Эксперт добавила, что такой стиль продиктован еще и дискомфортом от неизвестности.

Отправка одного длинного сообщения напоминает «бутылку в море» — непонятно, когда адресат прочтет и поймет ли вообще. Гораздо спокойнее получить мгновенный смайлик или одобрительное «ага» в ответ на каждый фрагмент.

Именно поэтому вместо четкого «Встречаемся в 18:00 у метро, я задержусь на 10 минут» они присылают три уведомления: «Встречаемся в 18», «Я опоздаю», «Минут на 10».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как отличить по одежде бумера от миллениала, зумера и Альфа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.