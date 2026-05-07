Учителя обвинили в сексуальном насилии над младенцем и его убийстве

Daily Mail: учителя обвинили в в сексуальном насилии над младенцем и убийстве

Погибший мальчик был приемным ребенком в семье подозреваемого.

В Великобритании школьный учитель, обвиняемый в убийстве и сексуальном насилии над младенцем, заявил в суде, что смерть ребенка наступила в результате несчастного случая во время купания. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Подозреваемый — 37-летний Джейми Варли, и его партнер*, 32-летний Джон Макгоуэн-Фазакерли, усыновили 13-месячного Престона Дэйви. Вскоре они дали мальчику другое имя — Элайджа.

Согласно показаниям подсудимого, он оставил ребенка в ванной на несколько минут, а вернувшись, обнаружил его лежащим в воде без сознания после падения с детского стульчика.

Варли утверждал, что находился в душе в соседней комнате, пока малыш играл с игрушечным барабаном в воде. Обнаружив ребенка в «полусонном» состоянии, мужчина якобы впал в панику и пытался реанимировать его, похлопывая по спине.

Позже он сообщил прибывшему домой партнеру о случившемся, и они вместе отвезли младенца в больницу, проводя сердечно-легочную реанимацию в машине. Однако спасти мальчика не удалось, и он скончался в госпитале Виктория.

Полицейские, беседовавшие с мужчинами в больнице, отметили странное поведение Варли. Детективы рассказали, что он метался по комнате и долго не мог поверить в смерть ребенка.

«Я не знаю, почему все говорят, что он умер», — говорил он.

Несмотря на версию защиты о несчастном случае, следствие предъявило Джейми Варли обвинения не только в убийстве и жестоком обращении, но и в сексуальном насилии и хранении непристойных снимков.

Его партнер, Макгоуэн-Фазакерли, также обвиняется в причастности к смерти ребенка и сокрытии фактов жестокости. Оба отрицают свою вину, утверждая, что лишь пытались спасти жизнь приемного сына. Судебный процесс продолжается.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России