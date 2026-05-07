Секрет густых локонов: почему не стоит выбрасывать банановую кожуру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Простой лайфхак поможет восстановить шевелюру после агрессивного воздействия солнечных лучей.

Банановая кожура стала эффективным средством для стимуляции роста волос в летний период. Об этом сообщает The Times of India.

Летний сезон традиционно считается тяжелым испытанием для прически из-за агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей, высокой влажности, пыли и постоянного потоотделения. В совокупности эти факторы приводят к ослаблению корней, появлению перхоти и чрезмерному выпадению волос.

В то время как салонные маски дают лишь временный эффект, обычные банановые шкурки, которые чаще всего отправляются в мусорное ведро, могут стать полноценным восстанавливающим средством. Кожура содержит уникальный набор антиоксидантов и увлажняющих компонентов, которые делают пряди более блестящими, сильными и здоровыми.

Процесс приготовления лечебной маски в домашних условиях достаточно прост и не требует больших затрат. Для создания смеси понадобится кожура одного спелого банана, две столовые ложки творога или густого йогурта, одна столовая ложка кокосового масла и немного меда.

Все ингредиенты необходимо измельчить в блендере до состояния однородной пасты, после чего нанести на кожу головы и кончики волос. Специалисты рекомендуют выдерживать состав около 40 минут, а затем смывать его мягким шампунем без содержания сульфатов. Такой ритуал помогает глубоко напитать волосы, устранить нежелательную пушистость и восстановить водный баланс.

Важно понимать, что банановая кожура не является мгновенной панацеей от облысения и не может заставить волосы расти на месте залысин. Однако ее регулярное использование значительно улучшает состояние кожного покрова головы, создавая идеальную среду для естественного роста и использования новых волосков.

Благодаря отсутствию химикатов в составе, этот метод считается безопасным и доступным способом борьбы с сезонным ухудшением качества прически. Эксперты подчеркивают, что вместо дорогостоящих процедур этим летом стоит обратить внимание на натуральные продукты, которые уже есть под рукой на каждой кухне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.