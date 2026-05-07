Ушаков назвал иностранных лидеров, которые приедут в Москву на День Победы

Ушаков: 9 мая в Москву приедут лидеры Абхазии, Белоруссии, Сербии и других стран

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Главы зарубежных стран сами захотели посетить Россию 9 мая.

На День Победы в Москву приедут президенты Абхазии, Лаоса, Белоруссии, Южной Осетии и Сербии, а также верховный правитель Малайзии. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга.

«В этом году приглашения специальные не рассылали. Но некоторые иностранные деятели пожелали посетить Москву и участвовать вместе с нашим руководством в мероприятиях 9 Мая», — сказал Ушаков.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается лететь в Москву на День Победы транзитом через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию. Литва, Латвия и Эстония не дали согласия на пролет президентского самолета через свое воздушное пространство.

Также известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не приедет в Москву на празднование 81-летия Победы. При этом 9 мая 2025 года он посетил Россию и участвовал в торжественных мероприятиях.

Парад, посвященный Дню Победы, состоится 9 мая и начнется в 10:00 по московскому времени с участием представителей высших военных учебных заведений и различных родов войск Вооруженных сил России.

