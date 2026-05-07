Порочная близость: сиделку уволили за интимную связь с подопечным

Признания в любви и секс в автомобиле обернулись для соцработницы позорным увольнением.

В шотландском городе Эрдри сотрудница социальной службы Меган Нилсон была навсегда лишена права заниматься профессиональной деятельностью после вступления в интимную связь со своим подопечным. Об этом сообщает The Mirror.

Согласно материалам дела, женщина, являющаяся матерью двоих детей, нарушила этические нормы и границы рабочих отношений, оказывая услуги по уходу уязвимому мужчине. По решению Совета по социальным услугам Шотландии (SSSC), действия Нилсон были признаны несовместимыми со статусом работника социальной сферы, что повлекло ее исключение из профильного реестра.

Судебное разбирательство установило, что в период с июня по август 2022 года между сиделкой и ее 29-летним клиентом завязался роман. Пара посещала боулинг и парки, где они обменивались ласками, а один из инцидентов сексуального характера произошел в машине.

Ситуация прояснилась, когда Меган и ее подопечный пришли к отцу мужчины, держась за руки, и объявили о своих чувствах.

«Я был в шоке. Это было серьезным злоупотреблением доверием со стороны помощника, работающего с ним», — заявил отец подопечного.

В итоге суд приговорил женщину к 300 часам общественных работ, году ношения электронного браслета и включил ее в список сексуальных преступников сроком на пять лет. Нилсон не признала своей вины в полной мере, несмотря на доказательства.

«Вы грубо нарушили доверие, возложенное на вас клиентом и его семьей. Социальные работники не должны формировать непрофессиональные или вредные связи с лицами, находящимися под их опекой», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Шериф Николсон пояснил, что Меган удалось избежать тюремного заключения только из-за наличия маленьких детей, на которых разлука с матерью могла оказать крайне негативное влияние. Как сообщает источник, в ходе полицейского допроса потерпевший признался, что чувствовал себя неловко, а Нилсон предупреждала его о риске потери работы и учебы в случае разоблачения их близости.

