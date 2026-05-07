Психолог назвала фатальную ошибку при знакомстве детей с младенцем

Специалист объяснила, как правильно организовать первую встречу старшего ребенка с новорожденным братом или сестрой.

Первая встреча старшего ребенка с новорожденным братом или сестрой может стать серьезным стрессом, если родители допустят распространенную ошибку. Об этом сообщило издание Mirror.

По словам детского психолога доктора Бекки, главная проблема заключается в том, что в момент первого визита в больницу мать уже держит младенца на руках. Специалист подчеркивает, что для старшего ребенка такая картина выглядит как «вторжение в чужую семью», что провоцирует чувство отчужденности и потерю контроля над ситуацией.

Доктор Бекки рекомендует родителям временно оставить младенца на посту медсестры или в отдельной люльке перед приходом старшего ребенка.

«Пусть дочь или сын сначала увидят маму, к которой они на самом деле пришли. После этого ребенок может вместе с вами отправиться за малышом и буквально „ввести“ его обратно в палату», — подчеркнула психолог.

Такой подход позволяет старшему ребенку почувствовать себя главным героем истории и полноправным участником процесса, а не сторонним наблюдателем.

Эксперт добавила, что если ребенок вовсе не захочет сразу видеть младенца — это нормально.

Данная методика вызвала бурные обсуждения в социальных сетях, где мнения родителей разделились. Некоторые пользователи выразили категорическое несогласие, утверждая, что не готовы расставаться с новорожденным даже на короткое время.

Другие же поделились успешным опытом, отметив, что отсутствие младенца на руках матери в первые минуты встречи помогло избежать ревности.

Вместо передачи ребенка в руки медсестер оппоненты предложили использовать кроватку-бассет, стоявшую рядом, чтобы мама могла полноценно обнять старшего ребенка, прежде чем представлять ему нового члена семьи.

